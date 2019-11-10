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Son Dakika 3. Sayfa Cezaevi firarisi yakalandı

Cezaevi firarisi yakalandı

6 saat önce

Adana'da uyuşturucu ticareti yapma, yaralama, tehdit, aile hükümlülüğünü ihlal gibi suçlardan 16 yıl 8 ay hapis cezasıyla yattığı cezaevinden kaçan hükümlü infaz dedektifleri tarafından yakalandı.

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Adana'da uyuşturucu ticareti yapma, yaralama, tehdit, aile hükümlülüğünü ihlal gibi suçlardan 16 yıl 8 ay hapis cezasıyla yattığı cezaevinden kaçan hükümlü infaz dedektifleri tarafından yakalandı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri Adana'da uyuşturucu ticareti yapma, yaralama, tehdit, aile hükümlülüğünü ihlal gibi suçlardan 16 yıl 8 ay hapis cezası alıp cezaevine girdikten sonra firar eden hükümlü Hasan G.'nin yerini tespit etti.


Alidede Mahallesi'nde yapılan baskında firari hükümlü kimliksiz olarak yakaladı. Polise yanlış kişiyi aldıklarını kendisinin Hasan G. olmadığını ileri sürdü. Ancak emniyete getirilerek parmak izi alınan şahsın aranan Hasa G. olduğu belirlendi. Firari hükümlü işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonra cezaevine gönderildi. - ADANA

Uyuşturucu Ticareti, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:05 Kaynak: İHA
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