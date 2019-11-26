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Cezaevi firarisi yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki L Tipi Cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı.

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Gaziantep'in Nizip ilçesindeki L Tipi Cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, cezaevi firarisi olan H.H'nin Şanlıurfa'dan Gaziantep'e gideceği bilgisine ulaşan Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı'nın da desteğiyle Gaziantep-Şanlıurfa kara yolu Bağlıca Mahallesi yakınlarında uygulama noktası oluşturdu.

Bölgede yol emniyet ve kontrol devriyesi gerçekleştiren ekipler, H.H'yi içinde bulunduğu araçta gözaltına aldı.

H.H'nin 4 ayrı suçtan aranması olduğu ve kaldığı Gaziantep L Tipi Cezaevinden firar ettiği tespit edildi.

Gaziantep, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:16 Kaynak: AA
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