Cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika

Cezaevi firarisi yakalandı

6 saat önce

Samsun'da 'adam öldürmek' suçundan hükümlü bulunduğu yarı açık cezaevinden firar eden şahıs, polis tarafından yakalandı.

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Samsun'da 'adam öldürmek' suçundan hükümlü bulunduğu yarı açık cezaevinden firar eden şahıs, polis tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun'da adam öldürmek suçundan yargılandığı 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 29 yıl 9 ay 12 gün hapis cezasına çarptırılıp cezasının büyük bölümünü kapalı cezaevinde çektikten sonra yarı açık cezaevine nakledilen M.K. (34), cezaevinden firar etti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından yakalanan M.K., akşam saatlerinde Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Samsun, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 06:51 Kaynak: İHA
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