Cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika
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Cezaevi firarisi yakalandı

6 saat önce

Adıyaman'da, cezaevi firarisi olan ve her yerde aranan şahıs, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı.

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Adıyaman'da, cezaevi firarisi olan ve her yerde aranan şahıs, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, açık cezaevi firarisi olan ve hakkında 26 adet çeşitli suçlardan kaydı bulunan A.Y.D., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporunun ardından polis merkezine götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:34 Kaynak: İHA
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