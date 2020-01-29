Cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika

Hatay'da açık cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı.



Alınan bilgiye göre, İskenderun'da haber merkezinin dün saat 16.40 sıralarında açık cezaevinden firar eden O.A. isimli şahsı anons etmesi üzerine ekipler çalışma yaptı.



Bölgede yapılan araştırmalar neticesinde O.A. isimli şahıs Gazi Osmanpaşa Caddesi üzerinde polis ekipleri tarafından yakalandı. - HATAY