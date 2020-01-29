Cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika

Cezaevi firarisi yakalandı

6 saat önce

Hatay'da açık cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı.

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Hatay'da açık cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı.


Alınan bilgiye göre, İskenderun'da haber merkezinin dün saat 16.40 sıralarında açık cezaevinden firar eden O.A. isimli şahsı anons etmesi üzerine ekipler çalışma yaptı.


Bölgede yapılan araştırmalar neticesinde O.A. isimli şahıs Gazi Osmanpaşa Caddesi üzerinde polis ekipleri tarafından yakalandı. - HATAY

İskenderun, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:35 Kaynak: İHA
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