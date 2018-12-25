Son Dakika Haberleri: Cezaevi Firarisi Yakalandı - Bilecik

Cezaevi Firarisi Yakalandı - Bilecik

31 dakika önce

Bilecik'te, geçen yıl cezaevinden firar eden kişi yakalandı.

Bilecik'te, geçen yıl cezaevinden firar eden kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, geçen yıl cezaevinden firar eden A.A'nın bulunduğu yere ilişkin elde edilen istihbarat üzerine Haceloğlu Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda, cezaevi firarisi A.A. ile ona yardım ettiği iddia edilen T.Ç, Ö.T, H.Y. ve O.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

Cezaevi firarisi, işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Cezaevine gönderildi.

Bu arada firariye yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, Ö.T ve T. Ç. hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmak üzere serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 07:41 Kaynak: AA

Bilecik, Güncel
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