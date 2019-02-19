Son Dakika Haberleri: Cezaevi Firarisi Yakınının Evinde Yakalandı

Cezaevi Firarisi Yakınının Evinde Yakalandı

51 dakika önce

KONYA Seydişehir Açık Cezaevi'nden geçen yıl kasım ayında firar eden Engin Yalçın, gizlendiği evde yakalandı.

Cezaevi Firarisi Yakınının Evinde Yakalandı, System.String[]
KONYA Seydişehir Açık Cezaevi'nden geçen yıl kasım ayında firar eden Engin Yalçın, gizlendiği evde yakalandı. Yalçın, cezaevine konuldu.

11 farklı suçtan dolayı 14 yıl hapis cezası bulunan Engin Yalçın, cezasını çektiği Seydişehir Açık Cezaevi'nden geçen yıl kasım ayında firar etti. Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri firariyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, Yalçın'ın, Ulukapı Mahallesi'nde bir yakının evinde gizlendiğini belirledi. Dün düzenlenen operasyonda yakalanan Yalçın, bugün sevk edildiği adliyede  tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

- Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:16 Kaynak: DHA

Konya, Seydişehir, Güncel
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