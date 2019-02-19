Cezaevi Firarisi Yakınının Evinde Yakalandı
51 dakika önce
KONYA Seydişehir Açık Cezaevi'nden geçen yıl kasım ayında firar eden Engin Yalçın, gizlendiği evde yakalandı.
KONYA Seydişehir
Açık Cezaevi'nden geçen yıl kasım ayında firar eden Engin Yalçın, gizlendiği evde yakalandı. Yalçın, cezaevine konuldu.
11 farklı suçtan dolayı 14 yıl hapis cezası bulunan Engin Yalçın, cezasını çektiği Seydişehir Açık Cezaevi'nden geçen yıl kasım ayında firar etti. Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri firariyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis
, Yalçın'ın, Ulukapı Mahallesi'nde bir yakının evinde gizlendiğini belirledi. Dün düzenlenen operasyonda yakalanan Yalçın, bugün sevk edildiği adliyede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
- Konya
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:16 Kaynak: DHA
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