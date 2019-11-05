Cezaevi firarisi yol kontrolünde yakalandı

Mersin'de cezaevi firarisi yol kontrolü sırasında yolcu minibüsünde yakalandı.



Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Adana ve Mersin'de son zamanlarda evden hırsızlık olaylarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla şehir giriş ve çıkışlarında yapılan uygulamalarda, yolcu minibüsü içerisinde durumundan şüphelin G.Ö gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan sorgulamasında, 2 yıl 5 ay hapis cezası olduğu, cezaevinden firar ettiği, ayrıca 5 ayrı dosyadan arandığı tespit edildi. Şahsın 10 Ekim tarihinde Akdeniz ilçesinde meydana gelen evden hırsızlık olayına karıştığı da güvenlik kamerası incelemesinde tespit edildi. - MERSİN