Son Dakika Haberleri: Cezaevi firarisi yol uygulamasında yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Cezaevi firarisi yol uygulamasında yakalandı

Cezaevi firarisi yol uygulamasında yakalandı

2 saat önce

Hakkında 8 ayrı suçtan arama kaydı bulunan cezaevi firarisi, Mersin'de jandarma ekiplerinin yol uygulamasında yakalandı.

Cezaevi firarisi yol uygulamasında yakalandı, System.String[]

Hakkında 8 ayrı suçtan arama kaydı bulunan cezaevi firarisi, Mersin'de jandarma ekiplerinin yol uygulamasında yakalandı.


Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ekiplerin yol uygulaması sırasında durdurulan bir araçtaki şahıslar üzerinde yapılan kimlik kontrolünde, cezaevi firarisi olduğu tespit edilen ve hakkında 8 ayrı suçtan arama kaydı bulunan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Şüpheliyle ilgili adli işlem başlatıldığı bildirildi. - MERSİN

Jandarma, Mersin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:33 Kaynak: İHA
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