Cezaevi firarisi yolculuk yaparken yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Cezaevi firarisi yolculuk yaparken yakalandı - Son Dakika

Cezaevi firarisi yolculuk yaparken yakalandı

7 saat önce

Mersin'de 5 ay önce cezaevinden kaçan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, yolculuk yaparken sahte kimlikle yakalandı.

Cezaevi firarisi yolculuk yaparken yakalandı, System.String[]

Mersin'de 5 ay önce cezaevinden kaçan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, yolculuk yaparken sahte kimlikle yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Mersin- Adana arasında yolcu taşımacılığı yapan bir minibüste yaptığı kimlik kontrolünde, barkod okuması yapılan bir şahsın kimliğinin geçersin olduğu saptandı. Sorgulamada sistemdeki fotoğraf ile ibraz edilen belgedeki fotoğrafın aynı olmaması üzerine şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüphelinin sonradan verdiği bilgiler üzerine yapılan sistem sorgulamasında, şahsın, Şanlıurfa Siverek Açık Cezaevi'nden 5 ay önce firar ettiği, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunduğu tespit edildi.


Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - MERSİN

Jandarma, Mersin, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:42 Kaynak: İHA
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