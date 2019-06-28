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Cezaevi firarisinden 2 milyonluk hırsızlık

18 dakika önce

Cezaevi firarisinden 2 milyonluk hırsızlık Özel ekip 300 saat kamera görüntüsü inceleyerek hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan firari şüpheliyi tespit ettiVAN - Van'da girdiği 5 ayrı ikametten yaklaşık 2 milyon TL değerinde ziynet eşyası ve para çalan cezaevi firarisi, polis ekiplerinin...

Cezaevi firarisinden 2 milyonluk hırsızlık
Özel ekip 300 saat kamera görüntüsü inceleyerek hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan firari şüpheliyi tespit etti
VAN - Van'da girdiği 5 ayrı ikametten yaklaşık 2 milyon TL değerinde ziynet eşyası ve para çalan cezaevi firarisi, polis ekiplerinin 300 saatlik kamera incelemesi sonucu yakalandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezinde farklı tarihlerde meydana gelen 5 ayrı "evden hırsızlık" olayında yaklaşık 2 milyon TL değerinde ziynet eşyası ve paranın çalınması olaylarıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince özel ekip oluşturulduğu belirtildi. Özel ekip tarafından "evden hırsızlık" olaylarının şüpheli/şüphelilerinin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; ikametlerin giriş/çıkış ve çevre güzergahlar üzerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin olay öncesi ve sonrasında toplam 300 saat incelendi. Şüphelinin genellikle ikametlerin en üst katında bulunan daireleri tercih ettiği, havalandırma boşluğu veya çatından sarkmak suretiyle içeriye girdiği ve tanınmamak için her olayda farklı kıyafet ve aksesuarlar kullandığı belirlendi. Polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda; cezaevi firarisi olan ve "hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, yağma, tutuklu ve hükümlünün kaçması ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından 15 yıl 10 gün hapis cezası ve 10 bin TL adli para cezası bulunan U.K. isimli şüpheli olduğu tespit edilmesi üzerine takip başlatıldı. 18 Haziran 2019 günü U.K. isimli şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan fiziki takip sonucu, İpekyolu ilçesi İpekyolu Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda yakalanarak gözaltına alınan U.K.'nın üst ve ikametinde yapılan aramada ise; 3 adet ruhsatsız tabanca, peruk, 112 personeline ait kıyafet, kargo personeline ait kıyafet, 2 adet sahte kimlik, evden hırsızlık olaylarında alınan malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan U.K. isimli şüpheli, hakkında tanzim edilen tahkikat evrakıyla birlikte çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Cezaevi firarisinden 2 milyonluk hırsızlık
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:47 Kaynak: İHA
Polis, 3. Sayfa
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