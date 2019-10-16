Son Dakika Haberleri: Cezaevi firarisinden uyuşturucu sevkiyatı
Son Dakika 3. Sayfa Cezaevi firarisinden uyuşturucu sevkiyatı

Cezaevi firarisinden uyuşturucu sevkiyatı

22 dakika önce

Cezaevi firarisinden uyuşturucu sevkiyatıMUĞLA - Sahte kimlik kullanan cezaevi firarisi, Bodrum'a bir kilogram uyuşturucu ile girerken yakalandı.

Cezaevi firarisinden uyuşturucu sevkiyatı

MUĞLA - Sahte kimlik kullanan cezaevi firarisi, Bodrum'a bir kilogram uyuşturucu ile girerken yakalandı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu ile Mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalarda, İzmir'den Bodrum uyuşturucu madde getirileceği bilgisi aldı. Yapılan takip sonucu uyuşturucu madde getirecek araç, ilçe girişinde durduruldu. Narkotik arama köpeği ile yapılan aramada köpeğin aracın ön kaput kısmına tepki vermesi üzerine, kaput içerisine gizlenmiş vaziyette 1 kg Skunk maddesi ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan S.O ve M.A.İ isimli şahıslar gözaltına alındı. Narkotik ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde yakalanan şahıslardan birinin sahte kimlik kullandığı ve uyuşturucu madde ticaretinden cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cezaevi firarisinden uyuşturucu sevkiyatı

Narkotik, Bodrum, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 07:49 Kaynak: İHA
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