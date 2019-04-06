Cezaevi Firarisini, Arkasında Saf Tutan Polis Müdürü Tanıdı
34 dakika önce
AMASYA'da, cezaevi firarisi Atilla K.(38), cuma namazında arkasında saf tutan Asayiş Şube Müdürü Harun Şahin tarafından tanınınca, cami çıkışında yakalanarak, gözaltına alındı.
AMASYA'da, cezaevi firarisi Atilla K.(38), cuma namazında arkasında saf tutan Asayiş Şube Müdürü Harun Şahin
tarafından tanınınca, cami çıkışında yakalanarak, gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürü Harun Şahin, dün cuma namazı kılmak için 55 Evler Mahallesi Hacı Tevfik Efendi Camii'ne gitti. Müdür Şahin, arkasında saf tuttuğu kişinin, 14 ayrı suçtan poliste kaydı bulunan ve yarı açık cezaevinden firar eden Atilla K. olduğunu fark etti. Camideki polis memurlarını uyardı. Bunun üzerine cami çıkışında önlem alan polisler, Atilla K.'yı yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Atilla K., tutuklanarak cezaevine konuldu. - Amasya
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:43 Kaynak: DHA
Amasya'da Cezaevi Firarisini, Arkasında Saf Tutan Polis Müdürü Tanıdı
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