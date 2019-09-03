Son Dakika Haberleri: Cezaevi firarisini hastaneden kaçırmak isteyen 7 şüpheli adliyede (2)
Son Dakika Güncel Haber

Cezaevi firarisini hastaneden kaçırmak isteyen 7 şüpheli adliyede (2)

6 saat önce

TUTUKLANDILARManisa'nın Turgutlu ilçesinde, hakkında 26 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari Serdar Katipoğlu'nu (31), adli muayene için götürüldüğü hastanede kaçırmaya çalıştıkları gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan 2'si kadın 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin...

Cezaevi firarisini hastaneden kaçırmak isteyen 7 şüpheli adliyede (2), System.String[]

TUTUKLANDILAR
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, hakkında 26 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari Serdar Katipoğlu'nu (31), adli muayene için götürüldüğü hastanede kaçırmaya çalıştıkları gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan 2'si kadın 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Ayrıca, polisin kaçmasını engellemek için omzundan vurduğu Katipoğlu'nun hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU,


Turgutlu, Manisa, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 08:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sosyal deney için soyunan adam, linç edilmekten son anda kurtuldu
Akrabalarıyla kavga eden adam içinde eski eşi ve çocuğunun da olduğu binayı ateşe verdi 'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız, 3 katlı inşaatın çatısından atladı Muhalefet, anlaşmasız Brexit'i önleyecek kritik oylamayı kazandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 02:38:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cezaevi firarisini hastaneden kaçırmak isteyen 7 şüpheli adliyede (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]