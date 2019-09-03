Cezaevi firarisini hastaneden kaçırmak isteyen 7 şüpheli adliyede (2)
6 saat önce
TUTUKLANDILARManisa'nın Turgutlu ilçesinde, hakkında 26 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari Serdar Katipoğlu'nu (31), adli muayene için götürüldüğü hastanede kaçırmaya çalıştıkları gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan 2'si kadın 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin...
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 08:28 Kaynak: DHA
TUTUKLANDILAR
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, hakkında 26 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari Serdar Katipoğlu'nu (31), adli muayene için götürüldüğü hastanede kaçırmaya çalıştıkları gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan 2'si kadın 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Ayrıca, polisin kaçmasını engellemek için omzundan vurduğu Katipoğlu'nun hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU,
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