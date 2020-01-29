Cezaevi firarisini Manavgat'ta yakaladı - Son Dakika
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Cezaevi firarisini Manavgat'ta yakaladı

6 saat önce

Manavgat ilçesinde birçok suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı.

Cezaevi firarisini Manavgat'ta yakaladı, System.String[]

Manavgat ilçesinde birçok suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı.


İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Açık Cezaevinden firar eden S.D'nin Ilıca Mahallesi olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin yaptığı araştırmada birçok suçtan da arandığı belirlenen S.D'nin Kumköy Turizm Bölgesi'ndeki bir spor salonunda olduğu tespit edildi.

Yakalanan S.D, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk ediliği adliyede çıkartıldığı sulh ceza hakimliğince yeniden cezaevine gönderildi.

Jandarma, Manavgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:00 Kaynak: AA
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