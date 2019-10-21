Son Dakika Haberleri: Cezaevi firarisini, polise çelme takarak, kaçıran 4 kişi gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Cezaevi firarisini, polise çelme takarak, kaçıran 4 kişi gözaltına alındı

Cezaevi firarisini, polise çelme takarak, kaçıran 4 kişi gözaltına alındı

1 saat önce

SAMSUN'da, cezaevi firarisi arkadaşları M.B.'nin, kimilk soran polislere çelme takarak, kaçmasını sağlayan 4 kişi gözaltına alındı.

Cezaevi firarisini, polise çelme takarak, kaçıran 4 kişi gözaltına alındı, System.String[]

SAMSUN'da, cezaevi firarisi arkadaşları M.B.'nin, kimilk soran polislere çelme takarak, kaçmasını sağlayan 4 kişi gözaltına alındı.

Dün saat 19.30 sıralarında Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde meydana gelen olay şöyle yaşandı;

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan devriye ekibi, kahvehaneye girerek uygulama yapmak istedi. Bu sırada şüpheli davranışlar sergileyen M.B.,  kimlik soran polisler, "Bir saniye, kimliğimi çıkarayım" dedikten sonra kaçmaya başladı.

M.B.'nin peşinden koşmaya başlayan polisler ise Y.E.Ç., T.Y., M.Y. ve M.C.A.'nın engellemesi ile karşılaştı. 4 kişi, polis memurlarını çelme takıp yere düşürmeye çalıştı. Bu sırada,

2 ayrı suçtan yattığı cezaevinden firari olduğu ortaya çıkan M.B. kaçtı.

Polisler, 4 kişiyi, gözaltına alıp Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. 4 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Emniyet Müdürlüğü, Canik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'a su sağlayan barajlarda korkutan görüntü!
Putin ile Erdoğan görüşmesine saatler kala Rusya'dan Türkiye ile Suriye'ye diyalog çağrısı Terör örgütü YPG/PKK İsrail'den yardım istedi Emine Bulut cinayeti davasında müebbet hapis kararına savcılıktan itiraz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 18:00:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cezaevi firarisini, polise çelme takarak, kaçıran 4 kişi gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]