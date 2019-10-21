Son Dakika Haberleri: Cezaevi firarisini, polise çelme takarak, kaçıran 4 kişi gözaltına alındı (2)
Son Dakika Güncel Cezaevi firarisini, polise çelme takarak, kaçıran 4 kişi gözaltına alındı (2)

Cezaevi firarisini, polise çelme takarak, kaçıran 4 kişi gözaltına alındı (2)

1 saat önce

3 KİŞİ TUTUKLANDISamsun'da, cezaevi firarisi arkadaşları M.B.'nin, kimlik soran polislere çelme takarak, kaçmasını sağlayan Yunus Emre Ç., Tayfun Y. ve Murat Y., sevk edildikleri adliyede Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cezaevi firarisini, polise çelme takarak, kaçıran 4 kişi gözaltına alındı (2), System.String[]

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Samsun'da, cezaevi firarisi arkadaşları M.B.'nin, kimlik soran polislere çelme takarak, kaçmasını sağlayan Yunus Emre Ç., Tayfun Y. ve Murat Y., sevk edildikleri adliyede Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.  M.C.A. ise serbest bırakıldı.


Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:50 Kaynak: DHA
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