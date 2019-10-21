Cezaevi firarisini, polise çelme takarak, kaçıran 4 kişi gözaltına alındı (2)

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Samsun'da, cezaevi firarisi arkadaşları M.B.'nin, kimlik soran polislere çelme takarak, kaçmasını sağlayan Yunus Emre Ç., Tayfun Y. ve Murat Y., sevk edildikleri adliyede Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.C.A. ise serbest bırakıldı.