Cezaevi firarisini, polise çelme takarak, kaçıran 4 kişi gözaltına alındı (2)
1 saat önce
3 KİŞİ TUTUKLANDISamsun'da, cezaevi firarisi arkadaşları M.B.'nin, kimlik soran polislere çelme takarak, kaçmasını sağlayan Yunus Emre Ç., Tayfun Y. ve Murat Y., sevk edildikleri adliyede Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:50 Kaynak: DHA
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Samsun'da, cezaevi firarisi arkadaşları M.B.'nin, kimlik soran polislere çelme takarak, kaçmasını sağlayan Yunus Emre Ç., Tayfun Y. ve Murat Y., sevk edildikleri adliyede Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.C.A. ise serbest bırakıldı.
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