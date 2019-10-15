Son Dakika Haberleri: Cezaevi firarisinin " Benim kuzenim İzmir'de general" yalanı
Son Dakika 3. Sayfa Cezaevi firarisinin ' Benim kuzenim İzmir'de general' yalanı

Cezaevi firarisinin " Benim kuzenim İzmir'de general" yalanı

1 saat önce

- Cezaevi firarisinin " Benim kuzenim İzmir'de general" yalanı " Polisi " sizinle görüşeceğiz" diye tehdit etti 6 ayrı suç ve kasten öldürmekten13 yıl hüküm giydiği ortaya çıktıANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde 'kasten öldürme' suçundan 13 yıl hüküm giydiği cezaevinden firar eden...

- Cezaevi firarisinin " Benim kuzenim İzmir'de general" yalanı

" Polisi " sizinle görüşeceğiz" diye tehdit etti 6 ayrı suç ve kasten öldürmekten13 yıl hüküm giydiği ortaya çıktı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde 'kasten öldürme' suçundan 13 yıl hüküm giydiği cezaevinden firar eden şüpheli polislerle yakalanacağını anlayınca "benim kuzenim İzmir'de general, görüşeceğiz sizle" dedi ancak polisleri kandıramadı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün saat 02.30 sıralarında Şekerhane Mahallesi'nde bir kişinin henüz bilinmeyen yaralı olarak özel bir hastaneye sevk edildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine hastaneye giden ekipler, yaralının şüpheli bilgiler ve yanlış beyan vermesi üzerine GBT sorgusu yaptı. Yapılan sorguda isimli şüphelinin Burak Ç.'nin 6 ayrı suç ve 'kasten öldürme' suçundan 13 yıl hüküm giydiği Muğla Dalaman Ceza İnfaz Kurumu firar ettiği ortaya çıktı.

"Benim kuzenim İzmir'de General sizinle görüşeceğiz"

Şüpheli Burak Ç. yakalayacağını anlayınca polislere," Ben söylüyorum sizin sisteminiz yanlış. Ben terörist miyim, benim kuzenim İzmir'de General sizinle görüşeceğiz" diyerek harekette bulundu. Polise direnen Burak Ç. güçlükle gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen Burak Ç. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cezaevi firarisinin Benim kuzenim İzmir'de general yalanı

Alanya, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:07 Kaynak: İHA
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