Son Dakika Haberleri: Cezaevi firarisinin öldürdüğü eşi toprağa verildi
Son Dakika 3. Sayfa Cezaevi firarisinin öldürdüğü eşi toprağa verildi - Son Dakika

Cezaevi firarisinin öldürdüğü eşi toprağa verildi

6 saat önce

Hatay'da, cezaevinden firar eden tutuklunun öldürdüğü eşi toprağa verildi.

Cezaevi firarisinin öldürdüğü eşi toprağa verildi, System.String[]

Hatay'da, cezaevinden firar eden tutuklunun öldürdüğü eşi toprağa verildi. Ölen kadının yakınları, cenazesi başında uzun süre gözyaşı döktü.


Antakya ilçesi Kışlasaray Mahallesi'nde dün cezaevinden firar eden ve boşanma aşamasında olduğu eşi Ahmet Kaya tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülen Sibel Kaya, Akcurun Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Akcurun Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.


2 çocuk annesi Sibel Kaya'nın boşanma sürecinde çocuklarının ve kendisinin ölüm tehditleri alması nedeniyle koruma talebinde bulunduğu öğrenildi.


Eşini bıçaklayarak kaçan Ahmet Kaya ise polisler tarafından yapılan incelemeler sonucu Akevler Mahallesi 19. Sokak'ta bir apartmanda yakalandı. Zanlının sorgusu sürüyor. - HATAY

Ahmet Kaya, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ölümü şüpheli bulunan genç sahte alkolden hayatını kaybetmiş
Böyle vahşet görülmedi! Boğazını kestikten sonra 6 yerinden daha bıçaklamış Eski sevgilisi Dilan'ı öldüren katilden mahkemede kan donduran sözler: Beni mecbur bıraktı Mardin'de husumetli 2 grup arasında silahlı kavga: Akraba olan 2 kişi öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 21:12:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cezaevi firarisinin öldürdüğü eşi toprağa verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]