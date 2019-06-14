Son Dakika Haberleri: Cezaevi firarisinin uyuşturucu satarken yakalandı
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Cezaevi firarisinin uyuşturucu satarken yakalandı

6 saat önce

Muğla'nın Dalaman ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen cezaevi firarisi gözaltına alındı.

Cezaevi firarisinin uyuşturucu satarken yakalandı, System.String[]
Muğla'nın Dalaman ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen cezaevi firarisi gözaltına alındı.

Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan ve cezaevi firarisi olduğu belirtilen H.Y'nin uyuşturucu satmaya çalışırken suçüstü yakaladığı bildirildi.
H.Y'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:51 Kaynak: AA
Uyuşturucu Ticareti, Dalaman, Güncel
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