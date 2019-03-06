Cezaevi Görevlileri Arasında Kavgada Hayatını Kaybeden Asker İçin Uğurlama Töreni Düzenlendi
12 dakika önce
Ardahan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda çalışan bir şoför, uzman çavuşu bıçaklayarak öldürdü.
Ardahan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda çalışan bir şoför, uzman çavuşu bıçaklayarak öldürdü. Hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili için Ardahan Devlet Hastanesi önünde uğurlama töreni düzenlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 07:30 Kaynak: AA
Cezaevi Şoförü, Tartıştığı Uzman Çavuşu Bıçaklayarak Öldürdü
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