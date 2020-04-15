Cezaevi hükümlülerinden 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış - Son Dakika

Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu atölyelerinde çalışan ve aralarında Brezilya, Sudan, Suriye asıllı hükümlülerin de bulunduğu 23 mahkum, atölyedeki çalışmaları ile kazandıkları nisan ayı maaşlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.



Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu atölyelerinde çalışan ve aralarında yabancı uyruklu mahkumların da bulunduğu 23 hükümlü, haberlerde emekli ve yaşlıların 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destekte bulunduklarını görünce kurum müdürlüğüne kampanyaya bağışta bulunmak istediklerini dilekçe yazarak bildirdi.



"Gönlümden gelerek maaşımı bağışlıyorum"



Aldıkları kararla ilgili konuşan hükümlü Ozan Zengin, "Mahkumlar da bu ülkenin evlatları. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Başka Türkiye yok. Bizler kader planında cezaevine girmiş insanlarız. Hatamızı fark ettik, pişman olduk. Kurumda kaldığımız sürece atölyemizde azimle çalışıp üretime katkı sağladık. Devletimizin bizlere kol kanat germesini burada da hissettik. Gönlümden gelerek maaşımı bağışlıyorum" dedi.



"Biz bir aileyiz"



Kampanyaya katkıda bulunan bir diğer hükümlü Haydar Sudan ise "Bizler Çanakkale neslinin torunlarıyız. Haberlerde 7'den 70'e herkesin kenetlenmesinden etkilenerek bu kampanyayı başlattık. Devletimize, milletimize bizim de katkımız olsun istedik. Korona virüs salgını kapsamında tüm cezaevi personeli de bizim sağlığımız için evlerinden, çocuklarından ayrıldı. Gördük ki biz bir aileyiz, o zaman elimizden geleni yapacağız. Allah bizlerin, tüm cezaevi çalışanlarının yardımcısı olsun. İnşallah bu kötü günleri tez vakitte atlatacağız. Keşke elimizden daha fazlası gelse de daha fazlasını feda etsek" diye konuştu.



"Gurur yaşattılar"



Foça Açık Ceza İnfaz Kurum Müdürü Murat Yılmaz ise konu hakkında kısa bir açıklamada bulunarak, aralarında farklı milletlerden de kişilerin bulunduğu 23 hükümlünün, çağdaş infaz anlayışında topluma kazandırma amacının somut örneklerinden olduğunu ve bu tablonun tüm camiaya gurur yaşattığını söyleyerek hükümlülere örnek davranışlarından dolayı teşekkürlerini dile getirdi. - İZMİR