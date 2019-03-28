Son Dakika Haberleri: Cezaevi Hükümlüsü Hastanenin 4'üncü Katından Atladı

Cezaevi Hükümlüsü Hastanenin 4'üncü Katından Atladı

43 dakika önce

MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde tedavi gören cezaevi hükümlüsü Mehmet O. (55), 4'üncü kattan atladı.

Cezaevi Hükümlüsü Hastanenin 4'üncü Katından Atladı, System.String[]
MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde tedavi gören cezaevi hükümlüsü Mehmet O. (55), 4'üncü kattan atladı. Ağır yaralanan hükümlü, aynı hastanede tedaviye alındı. 

Olay, saat 17.15 sıralarında Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Manisa E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan hükümlü Mehmet O., sabah saatlerinde rahatsızlığı nedeniyle cezaevi aracıyla Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne getirildi. Doktor muaye ettikten sonra  yatışına karar verdiği evli ve 2 çocuk babası Mehmet O., jandarma nezaretinde hastanenin 4'üncü katındaki odasına götürüldü.

AÇIK PENCEDEN ATLADI

Mehmet O. görevli jandarmanın bir anlık boşluğundan yararlanarak açık olan pencereden atladı. Binanın ikinci katında bulunan balkona düşen Mehmet O., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ameliyata alındı. Ameliyatının ardından yoğun bakımda tedavisi sürdüğü öğrenilen Mehmet O.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:30 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! 6 Gündür Aranan Üniversitesi Öğrencisinin Belgrad Ormanı'nda Cesedi Bulundu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Seçim Sonrası Atılacak Ekonomik Adımları Açıkladı: Ekrem İmamoğlu Açıkladı: Seçilirse Gezi Parkı Ne Olacak? İstanbul İçin Yapılan Son Anketten Dikkat Çeken Sonuç! Fark Yüzde 1'in Altında
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 22:13:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cezaevi Hükümlüsü Hastanenin 4'üncü Katından Atladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]