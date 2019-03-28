Son Dakika Haberleri: Cezaevi Hükümlüsü Hastanenin 4'üncü Katından Atladı

Cezaevi Hükümlüsü Hastanenin 4'üncü Katından Atladı

1 saat önce

MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde tedavi gören cezaevi hükümlüsü Mehmet O. (55), 4'üncü kattan atladı.

Cezaevi Hükümlüsü Hastanenin 4'üncü Katından Atladı, System.String[]
MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde tedavi gören cezaevi hükümlüsü Mehmet O. (55), 4'üncü kattan atladı. Ağır yaralanan hükümlü, aynı hastanede tedaviye alındı. 

Olay, saat 17.15 sıralarında Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Manisa E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan hükümlü Mehmet O., sabah saatlerinde rahatsızlığı nedeniyle cezaevi aracıyla Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne getirildi. Doktor muaye ettikten sonra  yatışına karar verdiği evli ve 2 çocuk babası Mehmet O., jandarma nezaretinde hastanenin 4'üncü katındaki odasına götürüldü.

AÇIK PENCEDEN ATLADI

Mehmet O. görevli jandarmanın bir anlık boşluğundan yararlanarak açık olan pencereden atladı. Binanın ikinci katında bulunan balkona düşen Mehmet O., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ameliyata alındı. Ameliyatının ardından yoğun bakımda tedavisi sürdüğü öğrenilen Mehmet O.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:37 Kaynak: DHA

Merkez Efendi, Devlet Hastanesi, Manisa, Güncel
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