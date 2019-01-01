Cezaevi Hükümlüsüne Esrar Satarken Yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Akyaka Jandarma Karakol komutanlığı ekipleri ile Jandarma KOM Şube ekiplerinin Gökova kavşağında yaptıkları kontrolde bir şahsın üzerinde esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Akyaka Jandarma Karakol komutanlığı ekipleri ile Jandarma KOM Şube ekiplerinin Gökova kavşağında yaptıkları kontrolde bir şahsın üzerinde esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre Gökova kavşağında yol kontrolü yapan Jandarma KOM Şube ekipleri ve Akyaka Jandarma Karakol ekipleri yolcu otobüsünde narkotik köpeği ile mahkemeden alınan izin sonrası arama yaptı. Yapılan aramada otobüste yolcu olarak bulunan M.S. isimli şahsın üzerinde 105 gram esrar maddesi ve 35 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.



Şüpheli M.S.'nin sorgusunda ele geçirilen uyuşturucu maddeleri Dalaman açık Ceza ve İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan A.Ç. isimli şahsa Ortaca ilçe merkezinde teslim edeceği tespit edildi. Savcılık M.S. isimli şüphelinin elindeki uyuşturucu maddeleri teslimi sırasında iki şüphelinin de suçüstü yapılması talebi üzerine Jandarma OKM Şube ekipleri tarafından oluşturulan sivil ekipler iki şüphelinin buluşması ve uyuşturucu maddeyi teslim sırasında suçustü yapıldılar.



M.S. ve A.Ç. isimli şüpheliler, Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

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