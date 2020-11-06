Cezaevi inşaatında iskeleden düşen 2 işçi yaralandı - Son Dakika

Cezaevi inşaatında iskeleden düşen 2 işçi yaralandı
06.11.2020 12:39
BURDUR'da yapımı devam eden yeni cezaevi inşaatı iskelesinden düşen iki işçi, yaralandı.
BURDUR'da yapımı devam eden yeni cezaevi inşaatı iskelesinden düşen iki işçi, yaralandı.
Burdur- Büğdüz karayolu Örtülü mevkisinde yapımı devam eden yüksek güvenlikli cezaevi inşaatında çalışan Fırat Songül (21) ile Mehmet Oğurlu (20) adlı işçiler, iskelenin çökmesi sonucu 10 metre yüksekten düştü. Diğer işçilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı 2 işçiyi ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürerek tedavi altına aldı. Yaralanan işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Dakika Usta müzisyen Timur Selçuk hayatını kaybetti 2021 yılındaki asgari ücretin belirlenmesi için ilk adım atıldı! Bakan Selçuk'tan açıklama var Trump, Cumhuriyetçilerin 70 yıldır kaybetmediği Arizona'da geride kaldı Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti Son Dakika! Yükselişini sürdüren gram altın 531 liradan işlem görüyor Çılgın Bediş dizisinin Kapıcı Abdül'ü Abdülhamit Danışır, trafikte kitap satarken görüntülendi Performansıyla tarihe geçen Yusuf Yazıcı, Fransa'da gazete manşetlerini süsledi ABD'den Konya'ya gelerek eski karısının eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet