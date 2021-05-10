Cezaevi kapalı olan Sinop balonsuz Kapadokya gibi - Son Dakika

Cezaevi kapalı olan Sinop balonsuz Kapadokya gibi

10.05.2021 10:56
Cezaevi kapalı olan Sinop balonsuz Kapadokya gibi, System.String[]

SİNOP (İHA) – Sinop Tarihi Cezaevi'nin restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete tamamen kapalı olması, turizmciler ve turistleri üzüyor.

SİNOP (İHA) – Sinop Tarihi Cezaevi'nin restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete tamamen kapalı olması, turizmciler ve turistleri üzüyor. Sinop'ta Cezaevi'nin kapalı olması Nevşehir'de balon uçuşlarının iptal edilmesine benzetiliyor. Turizmciler en önemli lokasyonlarının bir an önce açılmasını istiyor.

Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi'ndeki restorasyon çalışmaları devam ediyor. Restorasyon çalışmaları başladığında kısmi olarak ziyarete açık olan Tarihi Sinop Cezaevi, gezi sahasındaki çalışmalar nedeniyle yaklaşık 1 ay önce tamamen ziyarete kapatıldı.

Tarihi mekanın kapısında Sinop Müze Müdürlüğü'nün, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 19 Mart 2021 tarihli ve E.1234504 sayılı oluru ile 22 Mart 2021 tarihinden itibaren Sinop Tarihi Cezaevi restorasyon işleri tamamlanana kadar ziyaretçi girişine kapatılmıştır" duyurusu yer alıyor.

Her yıl binlerce ziyaretçi ağırlayan Tarihi Sinop Cezaevi'nin bu sezon turistleri üzeceği görülüyor. Bunun yaşanmamasını isteyen turizmcilerse kısmi de olsa bir an önce çalışmaların hız kazanarak Cezaevi'nin ziyarete açılmasını istiyor. Birçok turistin şehre gelme kararını etkilemesi açısından Sinop'ta cezaevinin kapalı olması Nevşehir'de balon uçuşlarının iptal edilmesine benzetiliyor.

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, "Sinop Tarihi Cezaevi'nin aslında bir an önce açılması lazım. Çünkü bizim turizmimizde çok önemli bir nokta orası. Açılması mümkün değil diyorlar. Çünkü proje takvimi öyle. Ama ne kadar hızlı olursa o kadar iyi olur. Sinop turizmi içini Sinop'a gelenler için en önemli yerlerden bir tanesi burası. Çoğu insan için belki de Sinop Cezaevi birinci sırada yer alır. Cezaevi'nin bir an önce turizme kazandırılması lazım. Her şerde bir hayır vardır demek lazım. Belki de pandemi döneminde bu işin başlatılmış olması bir şanstır. Hiç olmazsa turizmin nispeten daha düşük olduğu bir döneme rastlamış oldu" dedi.

Meydan Projesi için yıkımların devamının turizm sezonunun sonrasına ertelenmesini değerlendiren Ahmet Çobanoğlu, "Aslında daha erken başlayamadı. Sıkıntı o aslında. Yoksa şu an mesela yakın birkaç ay önce başlamış olsaydı, yaza belki daha iyi bir açık alanla birlikte girerdik. Gözümüz en azından belli şeylere alışırdı. Ne olacağını tahmin ederdik. Şimdi tabi yazın olmasındansa bu yıkımın, sezonu öldürmek anlamında, yazın inşaat yapma şansı yok zaten. Sezona olumsuz etkilememesi anlamında yıkımların ertelenmesi doğru karar. Keşke daha önce olsaydı daha önce bitmiş olsaydı" diye konuştu.

Sezondan yine de umutlu olduklarını dile getiren Çobanoğlu, "Geçtiğimizi sene de biz nasıl olacağını kestirememiştik ama sonra gördük ki insanlar hakikaten çok bunalıyor. Serbest olursa pek çok şey geçen seneki gibi bu sene de hemen değilse bile Haziran aylarından itibaren bir hareketlilik olacağını düşünüyorum. Ben hatta yazında geçen seneki gibi yüksek bir sezon olacağını tahmin ediyorum. Yaz sezonunun 2-3 ay iyi geçeceğini düşünüyorum. Umudumuz da öyle geçen seneki gözlemlerimiz de öyleydi" şeklinde konuştu. - SİNOP

Cezaevi kapalı olan Sinop balonsuz Kapadokya gibi
Cezaevi kapalı olan Sinop balonsuz Kapadokya gibi
Cezaevi kapalı olan Sinop balonsuz Kapadokya gibi
Cezaevi kapalı olan Sinop balonsuz Kapadokya gibi
Cezaevi kapalı olan Sinop balonsuz Kapadokya gibi
Cezaevi kapalı olan Sinop balonsuz Kapadokya gibi
Cezaevi kapalı olan Sinop balonsuz Kapadokya gibi
Cezaevi kapalı olan Sinop balonsuz Kapadokya gibi
Cezaevi kapalı olan Sinop balonsuz Kapadokya gibi
Cezaevi kapalı olan Sinop balonsuz Kapadokya gibi

Restorasyon, Cezaevi, Turizm, Sinop, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Cezaevi kapalı olan Sinop balonsuz Kapadokya gibi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

"Acun Ilıcalı bana iş vermedi" diyerek intihar girişiminde bulunan Ceyda Ersoy: Geçmiş olsun mesajı dahi göndermedi Otomobilin motoruna giren yılan kafasından tutularak çıkarıldı! Otomobilin motoruna giren yılan kafasından tutularak çıkarıldı! Manisa'da cami hoparlöründen beddua edildi: Oruç tutmayanların başı ağrısın Manisa'da cami hoparlöründen beddua edildi: Oruç tutmayanların başı ağrısın Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay ile verdiği çıplak poz itirafı: Çok pişman oldum Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay ile verdiği çıplak poz itirafı: Çok pişman oldum Gözaltına alınan Filistinli genç kızdan İsrail askerine: Çocukların büyüdüğünde zalimlerin tarafında olmasını ister misin? Gözaltına alınan Filistinli genç kızdan İsrail askerine: Çocukların büyüdüğünde zalimlerin tarafında olmasını ister misin? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki gönderme, Sedat Peker'i çıldırttı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki gönderme, Sedat Peker'i çıldırttı! 2 bin 182 rakımlı Sisdağı Yaylası kaçak yapı cenneti haline geldi 2 bin 182 rakımlı Sisdağı Yaylası kaçak yapı cenneti haline geldi Buket Aydın'ın, mini şortlu ev hali dikkatleri üzerine çekti Buket Aydın'ın, mini şortlu ev hali dikkatleri üzerine çekti

Son Dakika Haberleri
12:20 Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor! Teröristlerin mühimmat ve patlayıcıları böyle imha edildi
12:16 "Acun Ilıcalı bana iş vermedi" diyerek intihar girişiminde bulunan Ceyda Ersoy: Geçmiş olsun mesajı dahi göndermedi
12:11 Ahmet Davutoğlu'ndan tartışma yaratacak çıkış: Seçim olmazsa yıldırım düşer!
11:59 Ahmet Çakar, Sergen Yalçın'a futbolculuk dönemiyle ilgili soru yöneltti: Ne yapmak istemiştin Sergen?
11:49 Manisa'da cami hoparlöründen beddua edildi: Oruç tutmayanların başı ağrısın
11:49 Mescid-i Aksa saldırılarına Türkiye'den tepkiler çığ gibi!
11:48 WhatsApp'tan 'süre doluyor' uyarısı: Sözleşmeyi kabul etmeyenler sınırlandırılacak
11:45 Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay ile verdiği çıplak poz itirafı: Çok pişman oldum
11:43 Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: 'Fenerbahçe'den teşvik aldı' diyecekler
11:43 Gözaltına alınan Filistinli genç kızdan İsrail askerine: Çocukların büyüdüğünde zalimlerin tarafında olmasını ister misin?
Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor! Teröristlerin mühimmat ve patlayıcıları böyle imha edildi Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor! Teröristlerin mühimmat ve patlayıcıları böyle imha edildi         
12:20
Ahmet Davutoğlu'ndan tartışma yaratacak çıkış: Seçim olmazsa yıldırım düşer! Ahmet Davutoğlu'ndan tartışma yaratacak çıkış: Seçim olmazsa yıldırım düşer!         
12:12
Ahmet Çakar, Sergen Yalçın'a futbolculuk dönemiyle ilgili soru yöneltti: Ne yapmak istemiştin Sergen? Ahmet Çakar, Sergen Yalçın'a futbolculuk dönemiyle ilgili soru yöneltti: Ne yapmak istemiştin Sergen?         
12:00
WhatsApp'tan 'süre doluyor' uyarısı: Sözleşmeyi kabul etmeyenler sınırlandırılacak WhatsApp'tan 'süre doluyor' uyarısı: Sözleşmeyi kabul etmeyenler sınırlandırılacak         
11:48
Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: 'Fenerbahçe'den teşvik aldı' diyecekler Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: 'Fenerbahçe'den teşvik aldı' diyecekler         
11:44
Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği eski AK Partili vekil İşbaşaran'dan cevap geldi: Seni fazla öttürmezler, kullanılma süren doldu Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği eski AK Partili vekil İşbaşaran'dan cevap geldi: Seni fazla öttürmezler, kullanılma süren doldu         
11:33
Kim Milyoner Olmak İster'de sevgilisine evlilik teklifi eden Michele Cedolin'in, Sihirli Annem oyuncusu olduğu ortaya çıktı Kim Milyoner Olmak İster'de sevgilisine evlilik teklifi eden Michele Cedolin'in, Sihirli Annem oyuncusu olduğu ortaya çıktı         
11:14
Kartal'da ucuz tatlıyı görenler koronayı unutup kuyruğa girdi Kartal'da ucuz tatlıyı görenler koronayı unutup kuyruğa girdi         
10:55
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, Yavru Vatan'da kriz yarattı! EOKA'cı Sampson ve KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş'ın sahnesi tepkiye yol açtı Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, Yavru Vatan'da kriz yarattı! EOKA'cı Sampson ve KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş'ın sahnesi tepkiye yol açtı         
10:40
Batuhan'ı kariyeri üzerinden eleştiren Poyraz'a, Acun Ilıcalı tepki gösterdi: Sana yakışmadı Batuhan'ı kariyeri üzerinden eleştiren Poyraz'a, Acun Ilıcalı tepki gösterdi: Sana yakışmadı         
10:18
Kadın öldü, çocuk beyin kanaması geçirdi! Katil koca, doktor eşine ve onun çocuğuna işkence etti Kadın öldü, çocuk beyin kanaması geçirdi! Katil koca, doktor eşine ve onun çocuğuna işkence etti         
10:12
Beren Saat, vefat eden eski sevgilisinin doğum gününü unutmadı Beren Saat, vefat eden eski sevgilisinin doğum gününü unutmadı         
10:02
Son Dakika! İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbette olan Filistinlilere müdahale ediyor Son Dakika! İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbette olan Filistinlilere müdahale ediyor         
09:53
16 yaşındaki amca kızını ikinci eş yapmak istedi, reddedilince kurşun yağdırdı 16 yaşındaki amca kızını ikinci eş yapmak istedi, reddedilince kurşun yağdırdı         
09:36
Çin'in koronavirüs belgeleri sızdı: 3. Dünya Savaşı biyolojik silahlarla yapılacak Çin'in koronavirüs belgeleri sızdı: 3. Dünya Savaşı biyolojik silahlarla yapılacak         
09:14
Sedat Peker iddiasını yükseltip kolunu ortaya koydu: Ağar, Mansimov'u öldürtmek için polis katilini Türkiye'ye getirdi Sedat Peker iddiasını yükseltip kolunu ortaya koydu: Ağar, Mansimov'u öldürtmek için polis katilini Türkiye'ye getirdi         
17:17
Bakan Soylu'dan Sedat Peker'in iddialarına 'İçişleri Bakanı seyirci' yorumu yapan Kılıçdaroğlu'na sert tepki Bakan Soylu'dan Sedat Peker'in iddialarına 'İçişleri Bakanı seyirci' yorumu yapan Kılıçdaroğlu'na sert tepki         
17:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2021 12:26:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cezaevi kapalı olan Sinop balonsuz Kapadokya gibi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement