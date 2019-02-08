Cezaevi Komutanından Himmet İtirafı

Trabzon
'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen eski Bahçecik
Ceza İnfaz Kurumu Komutanı Üsteğmen M.A, mahrem imamların kendilerinden maaşın belli bir oranında himmet istediğini ve birkaç kez himmet verdiğini itiraf etti.
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütte ankesörlü telefon kullanarak ardışık arama yöntemiyle haberleştikleri tespit edilen askerlere yönelik operasyonlarda gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kalan M.A, etkin pişmanlıktan yararlanma talebiyle itiraflarda bulundu.
M.A. savcılık ifadesinde, o dönem cemaat diye bildiği FETÖ/PDY yapısıyla ilk bağlantısının ortaokul 2. sınıftayken olduğunu lise birinci sınıfta bu irtibatının devam ettiğini söyledi. Çanakkale
Ecabad İlçe Jandarma Komutanlığı'nda 2015 yılı Ocak ve Haziran aylarında staj yaptığını aktaran M.A, ilk olarak Hakkari Çukurca
Tabur Komutanlığı'na atandığını belirtti.
M.A, Ecabad'da bulunduğu sırada Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
'nden bir akademisyenin kendisiyle ilgilendiğini ve 5-6 kez görüştüklerini, bu görüşmelerin ise birebir buluşmalar şeklinde gerçekleştiğini kaydetti.
Mahrem imam devralmak için Çanakkale'ye gelmiş
Çanakkale'den Çukurca'ya tayini çıkınca başka bir mahrem imama devredildiğini anlatan M.A, "Çukurca'ya tayinim çıktığında beni devralacak mahrem imam Çanakkale'ye geldi. Orada kendisi ile görüştük. Bu kişi ile bir kez de Van
'da görüştüm. Son görüşmemizde bana telefon numarasını vermişti. Telefon numarasını da attım, bu görüşmeden sonra herhangi bir irtibatım olmadı." ifadelerini kullandı.
Maaşın belli oranında himmet istenmiş
Teğmen olduktan sonra 1 yıl kadar Ankara
'da kaldığını ve kendisiyle ilgilenen Ferhat isimli mahrem imamın himmet istediğini belirterek, "Ferhat adlı kişiye 1-2 kez himmet verdim. Maaşın belli bir oranını istiyorlardı. Ancak ben onların istediği kadar parayı vermedim." beyanlarında bulundu.
Trabzon'a geldikten sonra örgütle herhangi bir bağlantısının olmadığını ileri süren M.A, son olarak Bahçecik Ceza İnfaz Kurumu Komutanı olarak görev yaptığını hatırlatarak, "Bana herhangi bir talep olmadı, ulaşan da olmadı. Karakol bölük komutanı olarak bizim mahkumlarla birebir görüşmemiz mümkün değildir. Ancak sevk işlemleri gerçekleştiğinde sevkin planlanması ve takibini yaparız." ifadelerini kullandı.