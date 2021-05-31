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Cezaevi Kütüphaneleri için 'Bir kitap, bir umut' adıyla bağış kampanyası başlatıldı - Son Dakika

Cezaevi Kütüphaneleri için 'Bir kitap, bir umut' adıyla bağış kampanyası başlatıldı

31.05.2021 14:37
Cezaevi Kütüphaneleri için 'Bir kitap, bir umut' adıyla bağış kampanyası başlatıldı, System.String[]

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri için 'Bir kitap, bir umut' adıyla kitap bağış kampanyası başlatıldı.

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri için 'Bir kitap, bir umut' adıyla kitap bağış kampanyası başlatıldı.

Adalet Bakanlığı tarafından Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri için 'Bir kitap, bir umut' adıyla kitap bağış kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında tüm adliyelerde kitap bağış stantları oluşturuldu. Bu kapsamda Anadolu Adalet Sarayı'nda da kitap bağışı açılış töreni düzenlendi. Törene, Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri İhsan Kamil Akçadırcı, Uğur Seçgin, Onur Oğuzer, Önder Yaman, Maltepe Cezaevinden sorumlu Cumhuriyet Savcısı İdris Aksoy, Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Anadolu Yakasında bulunan cezaevi müdürleri ile adliye personelleri katıldı.

Törende konuşma yapan Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı, "Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında 24 Ekim 2019 tarihinde bir iş birliği protokolü imzalandı. Bu protokol ile okuma alışkanlığını güçlendirmek ve bireysel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumlarımızdaki 1 milyon kitaba ek olarak halk kütüphanelerindeki 17 milyon yayına da erişimleri sağlanmış oldu" dedi.

Akçadırcı, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, 'Özgür Birey, Güçlü Toplum; Daha Demokratik Bir Türkiye' vizyonuyla açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı'nda da yer verildiği üzere; yoğunluğun fazla olduğu ceza infaz kurumu kampüslerinde hükümlü ve tutukluların süreli ve süresiz yayınlara erişimlerinin kolaylaştırılması için halk kütüphanelerinin kurulmasının ilk adımı geçtiğimiz günlerde imzalanan protokolle atılmıştır" diyerek bu protokolle birlikte Maltepe Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinde halk kütüphanesi kurma çalışmalarının başlatıldığını söyledi.

Ceza İnfaz Kurumlarında, hükümlü ve tutuklulara yönelik olarak yürütülen eğitim- öğretim ve iyileştirme çalışmalarının özveriyle ve aralıksız olarak yürütüldüğünü belirten Başsavcı Vekili Akçadırcı, "Mevcut infaz sistemine göre, ceza infaz kurumlarımızda bulunan hükümlü ve tutuklular kendilerine uygun olan örgün ve yaygın eğitim programlarından yararlandırılmakta, temel eğitim, ortaöğretim ve yükseköğretim çalışmalarına katılabilmektedirler. Diğer taraftan hükümlü ve tutukluların iş ve meslek kursları, sosyal- kültürel faaliyetler, manevi rehberlik hizmetleri ve psiko-sosyal yardım programlarından yararlanmaları sağlanmaktadır diye konuştu.

"Kitap dostlarına bir kitapla bir umuda vesile olacakları için şimdiden teşekkür ediyorum"

Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı konuşmasının devamında, "'Bir kitap, bir umut' hedefiyle başlatılan 16 Haziran tarihine kadar devam edecek olan kitap bağış kampanyamızın, toplum tarafından desteklenmesini ve amacına uygun bir teveccüh görmesini temenni ediyorum. Adliyemizde oluşturulan kitap bağış merkezimize bağışlarını yapacak kitap dostlarına bir kitapla bir umuda vesile olacakları için şimdiden teşekkür ediyorum. Kampanyamızın, ülkemizin huzur ve refahına katkı sağlamasını diliyorum" dedi.

Konuşmanın ardından kurdele kesilerek 'Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri için Kitap Bağış Kampanyası'nın açılışı yapıldı. Başsavcı vekilleri ve savcılar, kitapları bağış kutusuna bıraktı. - İSTANBUL

Cezaevi Kütüphaneleri için 'Bir kitap, bir umut' adıyla bağış kampanyası başlatıldı
Cezaevi Kütüphaneleri için 'Bir kitap, bir umut' adıyla bağış kampanyası başlatıldı
Cezaevi Kütüphaneleri için 'Bir kitap, bir umut' adıyla bağış kampanyası başlatıldı

Anadolu Adalet Sarayı, Cezaevi, İnfaz, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cezaevi Kütüphaneleri için 'Bir kitap, bir umut' adıyla bağış kampanyası başlatıldı - Son Dakika


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