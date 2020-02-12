Cezaevi kütüphaneye dönüşüyor - GAZİANTEP - Son Dakika
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Cezaevi kütüphaneye dönüşüyor - GAZİANTEP

6 saat önce

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, doğup büyüdüğü Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki cezaevini kütüphaneye dönüştürecek.

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, doğup büyüdüğü Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki cezaevini kütüphaneye dönüştürecek.

Bali, Gaziantep Valiliğinde düzenlenen kütüphane projesi protokolü imza töreninde yaptığı konuşmada, annesinin hatırasını yaşatmak için kütüphane yaptırmaya karar verdiğini, cezaevinin bu amaca hizmet edeceğini söyledi.

Cezaevinin kütüphaneye dönüştürülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bali, çalışmanın örnek olabilecek bir proje olduğunu, Adalet Bakanı ile Kültür ve Turizm Bakanı başta olmak üzere bu süreçte kendisine destek veren tüm yetkililere teşekkür etti.

İslahiye'de "halk kütüphanesi" yaptırmak istediğini anlatan Bali, "Yaradan'ın mucizesiyle çocukluğumun geçtiği evin 20, 30 metre mesafesindeki cezaevi boşaltılmış. Orayı kütüphaneye dönüştürmeye karar verdik. Bu cezaevi kütüphaneye dönüştürülünce insanların çile çektiği mekanda gençler, çocuklar kitap okursa çok güzel olur dedik. Girişimlere başladık." dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül de Antep savunmasının 100. yıldönümü dolayısıyla eğitim, kültür ve sanat alanında 100 hayırsever aradıklarını, bu hayırseverlerden birinin de Adnan Bali olduğunu söyledi.

Kariyerinin zirvesinde olan Bali'nin memleketini unutmamasının kendilerini memnun ettiğini dile getiren Gül, "Annesinin hatırasını yaşatıyor. Memleketine yapacağı hizmet, protokol altına alınmış oluyor. Hapishanenin dönüşümü çok önemli. Diğer illere ve ilçelere örnek olabilecek bir proje." diye konuştu.

Kent genelinde yaptıkları çalışmalara da değinen Vali Gül, "Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor" projesi başlattıklarını, okullarda kitaplık kurmaya çalıştıklarını, cezaevi projesinin de çalışmalarını taçlandırdığını ifade etti.

Cezaevi kütüphaneye dönüşüyor - GAZİANTEP

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:58 Kaynak: AA
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