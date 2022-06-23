Manisa'nın Akhisar ilçesi Süleymanli Mahallesi'nde saat 15.45 sıralarında meydana gelen sağanak yağış ve fırtına sonucu Akhisar Süleymanlı Ceza İnfaz Kurumuna ait lojmanların çatıları uçtu. Uçan çatı parçaları 15 araca zarar verdi, 2 evin de pencereleri kırıldı. Yaşanan olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı. - MANİSA

Büyükşehir ve MASKİ Akhisar için seferber oldu

Kaynak: İHA

Fırtına, Akhisar, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Cezaevi lojmanlarının çatıları uçtu, 15 araç hasar gördü - Son Dakika

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