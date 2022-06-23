Cezaevi lojmanlarının çatıları uçtu, 15 araç hasar gördü - Son Dakika
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Cezaevi lojmanlarının çatıları uçtu, 15 araç hasar gördü

23.06.2022 23:34
Cezaevi lojmanlarının çatıları uçtu, 15 araç hasar gördü

Manisa'nın Akhisar ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle ceza infaz kurumuna ait lojmanların çatıları uçtu.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle ceza infaz kurumuna ait lojmanların çatıları uçtu. Uçan çatılar park halindeki 15 araca zarar verirken 2 dairenin de camları kırıldı.

Manisa'nın Akhisar ilçesi Süleymanli Mahallesi'nde saat 15.45 sıralarında meydana gelen sağanak yağış ve fırtına sonucu Akhisar Süleymanlı Ceza İnfaz Kurumuna ait lojmanların çatıları uçtu. Uçan çatı parçaları 15 araca zarar verdi, 2 evin de pencereleri kırıldı. Yaşanan olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Fırtına, Akhisar, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cezaevi lojmanlarının çatıları uçtu, 15 araç hasar gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cezaevi lojmanlarının çatıları uçtu, 15 araç hasar gördü - Son Dakika
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