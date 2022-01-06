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Cezaevi müdürü organlarıyla 3 kişiye hayat verdi - Son Dakika

Cezaevi müdürü organlarıyla 3 kişiye hayat verdi

06.01.2022 11:44

Cezaevi müdürü organlarıyla 3 kişiye hayat verdiÇORUM Çorum'da evinde geçirdiği beyin kanaması sonucu beyin ölümü gerçekleşen cezaevi müdürü Kemal Özen organlarıyla 3 kişiye hayat oldu.

Cezaevi müdürü organlarıyla 3 kişiye hayat verdi

ÇORUM Çorum'da evinde geçirdiği beyin kanaması sonucu beyin ölümü gerçekleşen cezaevi müdürü Kemal Özen organlarıyla 3 kişiye hayat oldu.

Edinilen bilgilere göre, Çorum L Tipi Cezaevinde 2. Müdür olarak görev yapan Kemal Özen geçtiğimiz hafta evinde fenalaştı. Yakınları tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kemal Özen tedavi altına alındı. Özen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hastane yönetimi ve doktorların aileyi organ bağışında bulunabilecekleri yönünde bilgilendirmesi ve ailenin onayı üzerine Özen'in karaciğer ve 2 böbreğinin nakledilmesini karar verildi. Bunun üzerine sabahın erken saatlerinde organ bağışı için Ankara'dan özel bir ekip Çorum'a geldi. Ankara'dan gelen ekibin yaklaşık 3 saat süren operasyonu sonucu Özen'in organları alındı. Karaciğer ve böbreklerin Başkent ve Ufuk Üniversitesi'nde 3 hastaya nakledileceği öğrenildi.

"Aile büyük bir duyarlılık gösterdi"

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestesi Uzmanı Doç. Dr. Güvenç Doğan, 10 gün önce beyin kanaması nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Çorum L Tipi Cezaevinde 2. Müdür olarak görev yapan Kemal Özen'in dün sabah saatlerinde beyin ölümünün gerçekleştiğini belirterek, "Aile büyük bir duyarlılık göstererek organları bağışladı. Hastamızdan alınan karaciğer ve böbrekler 3 hastaya umut ışığı oldu. Bu süreçte desteklerinden dolayı Başhekimimiz Dr. Ramiz Yazıcı, Organ Nakli Koordinatörü Murat Çelik'e ve Anesteziyoloji bölümüne teşekkür ederden organ bağışınız önemine dikkat çekmek istiyorum" dedi.

Özen'in cenazesi düzenlenecek cenaze töreninin ardından Artvin'de toprağa verilecek.

Cezaevi müdürü organlarıyla 3 kişiye hayat verdi
Cezaevi müdürü organlarıyla 3 kişiye hayat verdi
Cezaevi müdürü organlarıyla 3 kişiye hayat verdi
Cezaevi müdürü organlarıyla 3 kişiye hayat verdi
Cezaevi müdürü organlarıyla 3 kişiye hayat verdi
Cezaevi müdürü organlarıyla 3 kişiye hayat verdi
Cezaevi müdürü organlarıyla 3 kişiye hayat verdi
Cezaevi müdürü organlarıyla 3 kişiye hayat verdi
Cezaevi müdürü organlarıyla 3 kişiye hayat verdi

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Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hitit Üniversitesi, Cezaevi, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cezaevi müdürü organlarıyla 3 kişiye hayat verdi - Son Dakika


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