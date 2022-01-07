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Cezaevi müdürünün organları, 3 kişiye umut oldu - Son Dakika

Cezaevi müdürünün organları, 3 kişiye umut oldu

07.01.2022 14:09
Cezaevi müdürünün organları, 3 kişiye umut oldu

ÇORUM'da, beyin kanaması sonucu beyin ölümü gerçekleşen cezaevi müdürü Kemal Özen'in bağışlanan organları, 3 kişiye umut oldu.

ÇORUM'da, beyin kanaması sonucu beyin ölümü gerçekleşen cezaevi müdürü Kemal Özen'in bağışlanan organları, 3 kişiye umut oldu. Özen'in karaciğer ve 2 böbreği 3 saatlik operasyonla alınarak, nakil için Ankara'ya gönderildi.

Çorum'da 10 gün önce beyin kanaması geçirerek, hastanede yoğun bakıma alınan, Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi'nin 2'nci müdürü Kemal Özen'in önceki gün beyin ölümü gerçekleşti. Ailesinin, organlarını bağışlama kararı verdiği Özen'in karaciğeri ve 2 böbreği, Ankara'dan gelen özel ekip tarafından 3 saat süren operasyonla alındı. Özen'in organları, 3 kişiye nakledilmek üzere Ankara'ya götürüldü.

Öte yandan Kemal Özen, memleketi Artvin'in Yusufeli ilçesi Demirkent köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Özen'in ikiz kardeşi Kenan Özen, "Büyük bir acı yaşıyoruz ancak kardeşimin organlarının başkasına hayat olması, acımızı hafifletti. Organ bağışıyla yeni hayatların başlamasına vesile olduk" dedi.

Cezaevi müdürünün organları, 3 kişiye umut oldu
Cezaevi müdürünün organları, 3 kişiye umut oldu
Cezaevi müdürünün organları, 3 kişiye umut oldu
Cezaevi müdürünün organları, 3 kişiye umut oldu
Cezaevi müdürünün organları, 3 kişiye umut oldu
Cezaevi müdürünün organları, 3 kişiye umut oldu
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Cezaevi, Ankara, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cezaevi müdürünün organları, 3 kişiye umut oldu - Son Dakika


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