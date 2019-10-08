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Cezaevi nakil aracı devrildi: 8 yaralı

1 saat önce

Cezaevi nakil aracı devrildi: 8 yaralıSİVAS - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde cezaevi nakil aracı kaza yaptı, 4'ü asker 4'ü tutuklu ve mahkum 8 kişi yaralandı.

Cezaevi nakil aracı devrildi: 8 yaralı

SİVAS - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde cezaevi nakil aracı kaza yaptı, 4'ü asker 4'ü tutuklu ve mahkum 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Tokat'tan hareket eden ve Sivas istikametine giden 60 HU 328 plakalı cezaevi nakil aracı, saat 06: 00 sularında Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Ilıca Göleti mevkisinde devrildi. Araçta bulunan 4 asker ve 4 tutuklu ve mahkum olmak üzere 8 kişi yaralandı. Yaralılar Yıldızeli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Ayakta tedavi gören yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Cezaevi nakil aracı devrildi: 8 yaralı

Yıldızeli, Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:32 Kaynak: İHA
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