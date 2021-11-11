Cezaevi önündeki cinayetle ilgili davada 2 sanığa müebbet hapis cezası verildi - Son Dakika

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Cezaevi önündeki cinayetle ilgili davada 2 sanığa müebbet hapis cezası verildi

BURSA - Bursa'da, "adam öldürmek" suçunda tutuklanan oğlunu görmek için gittiği cezaevi önünde, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Sadık Çayır cinayetiyle ilgili 4'ü tutuklu 5 sanık hakkında karar çıktı. Son savunmalarında beraatlerini isteyen tutuklu sanıklardan 2'si ömür boyu, 2'si ise 20'şer yıl hapis cezasına çarptırılırken, 1 tutuksuz sanık ise 5 ay ceza aldı.

Osmangazi ilçesinde, geçen yıl haziran ayında, taksi durağında görev yapanlar ile oto kiralama firması çalışanları arasında araç parkı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Çatışmada Serdar Umur öldü, 5 kişi de yaralandı. Olay sonrası Ali Can Çayır tutuklandı.

Ali Can Çayır'ın, taksi şoförü olan babası Sadık Çayır kasım ayında oğlunu ziyarete gittiği Bursa H Tipi Cezaevi'nin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydeildi. 9 kurşun isabet eden Çayır ağır yaralanırken, saldırgan ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sadık Çayır, ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne götürülmek istenirken yolda hayatını kaybetti. Saldırı anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Cinayet sonrası gözaltına alınan Semih Kaya (32), Tolga Ötelaş (28), Serkan Bayram tutuklandı, Turgut Umur ile Özgür B. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Savcılık soruşturmasının ardından şüpheliler hakkında Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Tasarlayarak ve kan gütme saikiyle adam öldürmek', 'Adam öldürmeye azmettirmek, yardım etmek' ve 'Suç delillerini gizlemek veya değiştirmek' suçlarından dava açıldı. Yargılama sürecinde sanıklardan Turgut Umur da tutuklandı.

Yargılama devam ederken savunmalarını yapan tutuklu ve tutuksuz sanıklar yöneltilen suçlamayı kabul etmedi. Tutuklu sanıklardan Turgut Umur'un, koranavirüs olması nedeniyle duruşmaya katılamaması sonucu karar verilemeyen davayla ilgili yargılamaya devam edildi. geçtiğimiz gün yapılan karar duruşmada, tarafların avukatları, tutuksuz sanık Özgür B. ile öldürülen Sadık Çayır'ın yakınları hazır bulundu. Tutuklu sanıklar, Turgut Umur, Semih Kaya, Tolga Ötelaş ve Serkan Bayram ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla mahkemeye bağlanıp yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Tutuklu sanıklar, beratlerini talep edip, tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, suçunu sabit gördüğü kanaatine vardığı Tolga Ötelaş ve Serkan Bayram'a, 'Tasarlayarak adam öldürmek' suçundan ömür boyu ağırlaştırılmış hapis cezası verdi. Ardından bu cezayı ömür boyu hapse çevirdi. Aynı suçtan yargılanan Semih Kaya ile Turgut Umur'a ise 20 şer yıl hapis cezası veren heyet, tutuksuz sanık Özgür B.Y.'ye de 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değşitirme' suçundan 5 ay hapis cezası verdi.