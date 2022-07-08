Son dakika haberi | Cezaevi önünde silahlı saldırıya uğrayan şahıs öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi | Cezaevi önünde silahlı saldırıya uğrayan şahıs öldü

08.07.2022 10:55

Son dakika haberine göre - Cezaevi önünde silahlı saldırıya uğrayan şahıs öldü Şanlıurfa'da cezaevi önünde silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti.

- Cezaevi önünde silahlı saldırıya uğrayan şahıs öldü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da cezaevi önünde silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bulunan E Tipi Kapalı Cezaevi önünde yaşandı. İddiaya göre, cezaevi önünden geçen caddede yürüyen Muhittin Bedlek (44), kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler kaçarken, olayı görenler sağlık ekipleri ile polise haber verdi. Bölgeye giden sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralı, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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ŞANLIURFA - Cezaevini önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü ŞANLIURFA - Cezaevini önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü Son dakika haber! Konya'da hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan öldü Son dakika haber! Konya'da hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan öldü
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Cezaevi önünde silahlı saldırıya uğrayan şahıs öldü - Son Dakika

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