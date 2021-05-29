CEZAEVİ ÖNÜNDEKİ İNFAZIN SANIKLARINA MÜEBBET HAPİS İSTEMİ - Son Dakika

BURSA'da, tutuklu oğlunu ziyarete giden taksici Sadık Çayır'ı (57) cezaevi önünde beklerken, tabancayla ateş açarak, öldürdüğü iddia edilen Semih Kaya ile yardım ettiği öne sürülen Tolga Öteler (27), Serkan Bayram (41) ve Turgut Umur (37) hakkındaki soruşturma tamamlandı. Kaya'nın susma hakkını kullanıp, ifade vermediği soruşturmada, tutuklu 4 sanığa 'kan gütmek saikiyle kasten adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, 27 Kasım 2020'de, Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'ndeki Cezaevi Caddesi'nde meydana geldi. Taksi sürücüsü Sadık Çayır, ölümlü kavga sonrası tutuklanan oğlu Alican Çayır'ı ziyaret etmek için Bursa H Tipi Cezaevi'ne gitti. Cezaevi önünde görüşme saatini bekleyen Çayır'a, kimliği belirsiz kişi, tabancayla art arda ateş etti. 9 merminin isabet ettiği Çayır, ağır yaralanırken, saldırgan ise kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sadık Çayır, ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne götürülürken, yolda hayatını kaybetti.

Cinayet sonrası araştırma başlatan polis, katil zanlısının, 7 Haziran'da park meselesinden Sadık Çayır ile oto kiralama şirketi sahibi ve çalışanları arasında çıkan, Serdar Umur'un öldüğü, Alican Çayır'ın da tutuklandığı olayla bağlantısı olabileceğini belirledi. Soruşturmayı bu yönde sürdürüp, cezaevinin güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, katil zanlısının, Semih Kaya olduğunu tespit etti. Arkadaşı Serdar Umur ile fotoğrafını sosyal medyada profil fotoğrafı olarak kullanan Kaya, operasyonla evinde yakalandı. Kaya'nın cinayette kullandığı ruhsatsız tabanca ise Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'ndeki boş arazide, çalıların arasında bulundu.

Ekipler Semih Kaya'ya yardım ettikleri tespit edilen Tolga Öteler, Serkan Bayram ve Turgut Umur'u da farklı adreslerde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli de sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SUSMA HAKKINI KULLANDI

Cumhuriyet savcısı, cinayetle ilgili yürütülen soruşturmayı tamamlandı. Semih Kaya'nın susma hakkını kullanarak, ifade vermediği soruşturma sonunda savcı, 4 sanık hakkında 'kan gütmek saikiyle adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle ağır ceza mahkemesinde dava açtı.

Sadık Çakır cinayetiyle ilgili Semih Kaya, Tolga Öteler, Serkan Bayram ve Turgut Umur'un yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

(ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE)

HABER Derya EVREN BURSA, (DHA)-