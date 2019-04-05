Son Dakika Haberleri: Cezaevi Önündeki Şüpheli Paket Polisi Alarma Geçirdi

Cezaevi Önündeki Şüpheli Paket Polisi Alarma Geçirdi

1 saat önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde açık cezaevi önünde bulunan çöp konteynırının yanında bulunan şüpheli paket polisi alarma geçirdi.

Cezaevi Önündeki Şüpheli Paket Polisi Alarma Geçirdi, System.String[]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde açık cezaevi önünde bulunan çöp konteynırının yanında bulunan şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Bölgeye gelen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü bomba imha ekipleri şüpheli paketi fünyeyle patlatırken paketin boş olduğu ortaya çıktı.

Ödemiş'te akşam saat 21.00 sıralarında polise gelen "Açık cezaevi önündeki çöp konteynırının yanında şüpheli paket" ihbarı sonrası Ödemiş Açık Cezaevi'nin bulunduğu Anafartalar Mahallesi 1257. Sokak'ta Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğünce geniş güvenlik önlemleri alındı. Trafik ekipleri son derece işlek olan sokağa giriş ve çıkışları durdurdu. Şüpheli paketin bulunduğu konteynırın çevresi kordon altına alındı. Ödemiş İlçe Emniyet Müdürü Fatih Kiremitçi de bölgeye gelerek polis ekiplerinden bilgi alırken İzmir'den bomba imha ekibi çağrıldı. Bir süre sonra bölgeye gelen bomba imha ekibinden özel kıyafetli bir uzman, konteynır çevresinde incelemeler yapıp olası bir düzeneği etkisiz hale getirmek için fünye yerleştirdi. Defalarca "kontrollü patlama" anonsunun yapılması sonrası fünye patlatıldı. Patlama sonrası paketin boş olduğu gözlendi. Uzmanlar bir süre konteynır çevresinde incelemelerde bulundu.

Güvenlik kordonunun çevresinde toplanan vatandaşlar da olup bitenleri meraklı gözlerle izledi. Paketin boş olduğunun anlaşılması sonrası trafik akışı yeniden sağlanmaya başladı. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:30 Kaynak: İHA

İzmir, Ödemiş, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İzmir'de, CHP'li Meclis Üyesinin 16 Yaşındaki Oğlu Kendini Astı! Korkunç İddia: "Sen Oy Vermedin" Deyip Engelli Adamı Dövdüler Ekrem İmamoğlu, Gizlice Eyüp Sultan Camii'ne Gitti Seçim Sonrası Davutoğlu ve Babacan Yeni Parti İçin Harekete Geçiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 01:42:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cezaevi Önündeki Şüpheli Paket Polisi Alarma Geçirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]