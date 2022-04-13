Cezaevi otobüsü devrildi, 4'ü jandarma personeli 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Cezaevi otobüsü devrildi, 4'ü jandarma personeli 6 kişi yaralandı

13.04.2022 00:58
Cezaevi otobüsü devrildi, 4'ü jandarma personeli 6 kişi yaralandı

Eskişehir'den Afyonkarahisar'da bulunan cezaevine mahkum taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4'ü jandarma personeli 6 kişi yaralandı.

Eskişehir'den Afyonkarahisar'da bulunan cezaevine mahkum taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4'ü jandarma personeli 6 kişi yaralandı.

Kaza, Eskişehir-Afyonkarahisar yolu Asri Mezarlık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolüne getirilen mahkumu Afyonkarahisar'daki bir cezaevine geri götüren otobüs devrildi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen 03 ADC 037 plakalı cezaevi otobüsünde bulunan 4 jandarma personeli, 1 mahkum ve şoför yaralandı. Devrilen otobüs, yol kenarında adeta asılı kalarak şarampole yuvarlanmaktan son anda kurtulmuş oldu. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu devrilen otobüste sıkıştıkları yerlerden çıkarılan yaralılar, olay yerine gelen ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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Karahisar, Eskişehir, Jandarma, Cezaevi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cezaevi otobüsü devrildi, 4'ü jandarma personeli 6 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cezaevi otobüsü devrildi, 4'ü jandarma personeli 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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