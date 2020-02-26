Cezaevi personelinden doğaya yem - Son Dakika
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Cezaevi personelinden doğaya yem

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli infaz koruma memurları, kış şartları nedeniyle karla kaplanan dağlık alanlarda yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli infaz koruma memurları, kış şartları nedeniyle karla kaplanan dağlık alanlarda yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.


Yaban hayatına destek sunmak isteyen Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görevli infaz koruma memurları, Elbistan ve Ekinözü ilçelerinin dağlık kesimlerine ekmek, buğday ve mısır gibi yemleri bırakarak örnek bir davranışa imza attı. Yaklaşık 500 kilogram yemin, ağır geçen kış nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için bırakıldığı etkinliğe Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, Cezaevi Savcısı Lütfi Sarıkaya, Cezaevi Müdürü Halil Güneş, Cumhuriyet Başsavcılığı Yazı İşleri Müdürü Orhan Uzun ve Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli infaz koruma memurları katıldı.


Şardağı'nın Belen mevkisinden başlayan yemleme çalışması, Ekinözü ilçesindeki farklı noktalara yem bırakılması ile sona erdi. İnfaz koruma memurları, içerisinde ekmek, buğday ve mısır bulunan çuvalları sırtlarında taşıyarak yaban hayvanlarının geçiş güzergahına bıraktı.


Yemleme çalışmasına destek veren Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, yaptığı değerlendirmede Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personellerinin örnek bir davranışa imza attığını söyledi. Ormancı, "Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumumuzdaki bir proje doğrultusunda yaban hayvanlarına yem bıraktık. Arkadaşlarımı kutluyorum. Örnek çalışmalara imza atıyorlar. Elbistan'da kış şartları çok çetin ve zor geçiyor. Yaban hayvanları ve sokak hayvanları çok zor durumda. Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki arkadaşlarımız bu noktada hayvanlara ve canlılara yardımcı olmak istemişler. Elbistan Adliyesi ve Ceza İnfaz Kurumu çalışanları olarak biz de yaban hayatına destek olmak adına Elbistan ve Ekinözü ilçeleri arasındaki yaşam alanlarına yem bırakma etkinliği düzenledik" dedi.


Canlıları ve hayvanları sevmenin, insan olmanın en büyük gerekliliğinden biri olduğuna işaret eden Başsavcı Ormancı, "Cezaevinde insanlar barınıyor. Arkadaşlarımızın işi insanla. Canlıları ve hayvanları sevmeyen birinden de insan sevgisi beklenemez. Yaşam için gerekli olan hemen hemen her şeyin karşılanmasında doğaya ve onun çeşitliliğine muhtacız. Yaşamımız, bitkilerin ve hayvanların olağanüstü değişkenliği, onların yaşadıkları yerler ve içinde bulundukları ortama bağlı. Bu noktada da yaptıkları çalışma çok anlamlı ve özel. Arkadaşlarımı kutluyorum. Emeklerinden dolayı başta kurum müdürümüz olmak üzere tüm infaz koruma memurlarıma teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Elbistan, Yaban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:53 Kaynak: İHA
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