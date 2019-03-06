Cezaevi Personelinden Kan Bağışı

Niğde E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personeli Türk Kızılayı Kan Merkezi ne kan bağışında bulundu.

Niğde E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personeli Türk Kızılayı Kan Merkezi ne kan bağışında bulundu.



Türk Kızılayı Kan Merkezi Niğde Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Osman Yağcı'ya 20 ünite kan bağışında bulunmasından dolayı gümüş madalya verdi.



Niğde Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Osman Yağcı Türk Kızılayı'na destek vermekten dolayı mutlu olduklarını kaydetti.



Kan bağışı kampanyasına kapalı ve açık cezaevi personeli, cezaevinde görevli olan askerler katıldı. - NİĞDE

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