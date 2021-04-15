Cezaevi personelinden oluşan "CEKUT" afetlerde hayat kurtaracak - Son Dakika

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan Ceza İnfaz Kurumları Arama ve Kurtarma Timi (CEKUT), afetler için zorlu eğitimlerden geçti.

Doğal afetlerde ortaya çıkabilecek mal ve can kayıplarını en aza indirilmesi için ilk kez uygulanan ve Silivri, Maltepe ile Aliağa Ceza İnfaz Kurumlarındaki 63 gönüllünün katılımıyla kurulan CEKUT ekipleri, İzmir'de 45 günlük teorik ve uygulamalı eğitimlere katıldı.

İzmir İl Afet ve Durum Müdürlüğü'ndeki deneyimli eğitmenlerce verilen "Kentsel Arama ve Kurtarma Temel Eğitimi" 16 Nisan'da sona erecek.

CEKUT ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İl Afet ve Durum Müdürü Kartal Muhcı, İzmir Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Yusuf Altun'un katılımıyla İzmir Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğünde özel olarak hazırlanan eğitim alanında tatbikat yaptı.

Özel eğitimli köpeklerin katılımıyla gerçekleşen tatbikat gerçeği aratmadı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, burada yaptığı konuşmada, kararlılık ve ekip ruhu gerektiren CEKUT eğitim programına Adalet Bakanlığının büyük önem verdiğini belirtti.

İzmir'de 30 Ekim'de yaşanan depremin ardından arama kurtarma faaliyetlerinin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığını ifade eden Güre, şunları kaydetti:

"Bu çalışmalara katkı vermek adına Ceza İnfaz Kurumları Arama ve Kurtarma Timi'nin kurulmasına karar verildi. Bu anlamda AFAD ekiplerine çok teşekkür ediyoruz. Burada ekibin performansını görme imkanı bulduk. Müdürümüz de ekibimizin, performansından, yeteneğinden, hevesinden son derece memnunlar. Bundan çok memnun olduk. 63 personelimizin hepsi gönüllü. Kendileri mesleklerinin yanında bu zahmetli faaliyete gönüllü oldular. Hepsine teşekkür ediyorum. Allah afetlerden saklasın ama olası bir afet durumunda artık bizim de bir ekibimiz var. Arkadaşlarımızın çok başarılı işler yapacağına inanıyorum."

İl Afet ve Durum Müdürü Kartal Muhcı ise Türkiye'nin bir afet ülkesi olduğunu dile getirerek, bu anlamda söz konusu eğitimin önemini vurguladı.