Cezaevi restorasyonunda çalışmalar tam gaz devam ediyor - Son Dakika

Cezaevi restorasyonunda çalışmalar tam gaz devam ediyor

25.05.2021 16:06

Cezaevi restorasyonunda çalışmalar tam gaz devam ediyor Hapishane olduğu dönemde "Anadolu'nun Alkatrazı" nitelendirmesi yapılan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde yürütülen restorasyon çalışmaları hız kesmiyor.

Cezaevi restorasyonunda çalışmalar tam gaz devam ediyor

SİNOP - Hapishane olduğu dönemde "Anadolu'nun Alkatrazı" nitelendirmesi yapılan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde yürütülen restorasyon çalışmaları hız kesmiyor.

Restorasyon çalışması Avrupa Birliği desteğiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirildi. 21 Mayıs 2020 tarihinde alanda yürütülen çalışmalara başlanıldı. Röleve ve Anıtlar Müdürlüğü'nün gözetiminde çalışmalar yürütülüyor. Çalışmada bir firma yapım işlerini gerçekleştirilirken bir diğeri onunla eş zamanlı olarak yapılan işlerin denetimini sağlıyor.

Yetkililerden alınan bilgiye göre çalışmalardan şu an iyi bir şekilde ilerliyor. Çalışmaların odak noktası şu an için binalar üzerinde. Yaklaşık 150 yıllık binalar olmasından ötürü titiz bir çalışma gerçekleştiriliyor. İlk aşamada binalarda güçlendirme çalışmaları yapıldı. Dış cephede onarımlar gerçekleştirildi. Restorasyon birkaç farklı noktada eş güdümle gerçekleştiriliyor. Şu an için tam olarak bitmiş bir alan yok. Sabahattin Ali'nin kaldığı koğuşa da ayrı bir özen gösteriliyor.

Restorasyon çalışmaların başlangıcında Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi kısıtlıda olsa ziyarete açıktı. Ancak çalışmaların ilerlemesiyle ziyaret belirsiz bir süre için tamamen kapatıldı. Tarihi mekanın kapısında Sinop Müze Müdürlüğü'nün, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 19 Mart 2021 tarihli ve E.1234504 sayılı oluru ile 22 Mart 2021 tarihinden itibaren Sinop Tarihi Cezaevi restorasyon işleri tamamlanana kadar ziyaretçi girişine kapatılmıştır" duyurusu yer alıyor.

Tarihi Cezaevi her yıl biraz daha üstüne koyarak yüzbinlerce turisti ağırlıyordu. Tam kapanmanın ardında bu yılda turizm sezonu için ilk kıpırdanmalar başladı. Pandemi sayıyı düşürse şehir turist kabul etmeye başladı. Gelen turistler ise bu yıl cezaevini yalnızca dışarıdan gözlemleyebiliyor. Cezaevinin restorasyon nedeniyle ziyarete kapalı olduğunu bilmeyen turistler özellikle büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Sinop deyince akla ilk cezaevinin geldiğini dile getiren turistler, kapının önünde fotoğraf çektirmekle yetiniyor.

Kısıtlı da olsa ziyaretin tekrar açılması yönünde turizmcilerinde bir talebi var ancak çalışmaların seyrine göre şu an için net bir tarih verilemiyor.

Cezaevi restorasyonunda çalışmalar tam gaz devam ediyor
Cezaevi restorasyonunda çalışmalar tam gaz devam ediyor
Cezaevi restorasyonunda çalışmalar tam gaz devam ediyor
Cezaevi restorasyonunda çalışmalar tam gaz devam ediyor

Restorasyon, Cezaevi, Turizm, Sinop, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Cezaevi restorasyonunda çalışmalar tam gaz devam ediyor - Son Dakika


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