Son Dakika Haberleri: Cezaevi Şoförü, Uzman Çavuşu Bıçaklayarak Öldürdü/ Fotoğraflar (Yeniden)

Cezaevi Şoförü, Uzman Çavuşu Bıçaklayarak Öldürdü/ Fotoğraflar (Yeniden)

18 dakika önce

NOT: 'Cezaevi şoförü, uzman çavuşu bıçaklayarak öldürdü' haberimize 'Acı haber ailesine verildi' ara başlığıyla verdiğimiz ekteki fotoğrafları, bilgilerindeki karışıklık nedeniyle yeniliyoruz.

Cezaevi Şoförü, Uzman Çavuşu Bıçaklayarak Öldürdü/ Fotoğraflar (Yeniden), System.String[]
NOT: 'Cezaevi şoförü, uzman çavuşu bıçaklayarak öldürdü' haberimize 'Acı haber ailesine verildi' ara başlığıyla verdiğimiz ekteki fotoğrafları, bilgilerindeki karışıklık nedeniyle yeniliyoruz. Yeni geçtiğimiz fotoğrafların ve bilgilerinin kullanılmasını rica ediyoruz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:50 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çığlıklarını Komşuları Duydu! Evinde Bıçaklanan Kadın Ölü Bulundu Hemzemin Geçide Giren Sürücü, Saniye Farkı ile Ölümden Döndü

Cezaevi Şoförü, Tartıştığı Uzman Çavuşu Bıçaklayarak Öldürdü Kıvırcık Ali'nin Çocukları, Babalarının Ölüm Haberini Nasıl Aldıklarını Anlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 15:08:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cezaevi Şoförü, Uzman Çavuşu Bıçaklayarak Öldürdü/ Fotoğraflar (Yeniden)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]