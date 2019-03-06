Cezaevi Şoförü, Uzman Çavuşu Bıçaklayarak Öldürdü/ Fotoğraflar (Yeniden)
18 dakika önce
NOT: 'Cezaevi şoförü, uzman çavuşu bıçaklayarak öldürdü' haberimize 'Acı haber ailesine verildi' ara başlığıyla verdiğimiz ekteki fotoğrafları, bilgilerindeki karışıklık nedeniyle yeniliyoruz.
NOT: 'Cezaevi şoförü, uzman çavuşu bıçaklayarak öldürdü' haberimize 'Acı haber ailesine verildi' ara başlığıyla verdiğimiz ekteki fotoğrafları, bilgilerindeki karışıklık nedeniyle yeniliyoruz. Yeni geçtiğimiz fotoğrafların ve bilgilerinin kullanılmasını rica ediyoruz.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:50 Kaynak: DHA
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Cezaevi Şoförü, Tartıştığı Uzman Çavuşu Bıçaklayarak Öldürdü
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