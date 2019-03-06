Son Dakika Haberleri: Cezaevi Şoförü, Uzman Çavuşu Bıçaklayarak Öldürdü (2)

Cezaevi Şoförü, Uzman Çavuşu Bıçaklayarak Öldürdü (2)

1 saat önce

ACI HABER AİLESİNE VERİLDİArdahan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda şoför olarak çalışan Fatih Dinç, tartıştığı Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili'yi bıçakladı.

Cezaevi Şoförü, Uzman Çavuşu Bıçaklayarak Öldürdü (2), System.String[]
ACI HABER AİLESİNE VERİLDİ

Ardahan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda şoför olarak çalışan Fatih Dinç, tartıştığı Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili'yi bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Kuşdili, hastanede öldü. Aynı bıçağı göğsüne saplayan Dinç ise intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan Dinç, tedaviye alındı. Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili'nin ölüm haberi, memleketi Manisa'nın Kula ilçesinde üzüntü yarattı. Kula Kaymakamı Kemal Duru, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Gürsel Aydın ve Kula İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Yıldırım, Kuşdili'nin Camicedit Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haberi verdi. Baba Süleyman Kuşdili ve anne Şengül Kuşdili, oğullarının ölüm haberiyle üzüntü yaşadı. Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili'nin cenazesinin işlemleri tamamlanınca Kula'ya gönderileceği öğrenildi.

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:27 Kaynak: DHA

Hüseyin Çetin, Jandarma, Güncel
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