Son Dakika Haberleri: Cezaevi Şoförü, Uzman Çavuşu Bıçaklayarak Öldürdü (3)

Cezaevi Şoförü, Uzman Çavuşu Bıçaklayarak Öldürdü (3)

50 dakika önce

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞUN CENAZESİ MEMLEKETİNE UĞURLANDIArdahan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda şoför olarak çalışan Fatih Dinç tarafından bıçaklanarak şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili (28) için Ardahan Devlet Hastanesi'nde tören düzenlendi.

Cezaevi Şoförü, Uzman Çavuşu Bıçaklayarak Öldürdü (3), System.String[]
ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞUN CENAZESİ MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Ardahan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda şoför olarak çalışan Fatih Dinç tarafından bıçaklanarak şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili (28) için Ardahan Devlet Hastanesi'nde tören düzenlendi. Törene Vali Mustafa Masatlı, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Belediye Başkanı AK Partili Faruk Köksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, askerler ve çok sayıda kişi katıldı. Şehit Hüseyin Çetin Kuşdili için dualar okundu, ardından İl Müftüsü Remzi Pehlivan tarafından helallik istendi. Şehidin naaşı, törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Manisa'ya uğurlandı.

NİŞANLISININ INA SARILDI

Törende, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili'nin nişanlısı Melek Cansu Tavşan ayakta durmakta güçlük çekti. Melek Cansu Tavşan, gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin naaşını taşıyan ambulansın ön koltuğuna oturan Melek Cansu Taşvan, nişanlısının fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 06:57 Kaynak: DHA

Jandarma, Hüseyin Çetin, Güncel
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