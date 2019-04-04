Son Dakika Haberleri: Cezaevi Yakınında Şüpheli Paket Alarmı

Cezaevi Yakınında Şüpheli Paket Alarmı

6 dakika önce

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, açık cezaevi yakınına bırakılan şüpheli paket endişe yarattı.

Cezaevi Yakınında Şüpheli Paket Alarmı, System.String[]
İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, açık cezaevi yakınına bırakılan şüpheli paket endişe yarattı. 

Anafartalar Mahallesi'nde bulunan Ödemiş M tipi Kapalı ve Yarı Açık Ceza İnfaz Kurumu yakınında paket gören kişi, ihbarda bulundu. Bunun üzerine, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri paketin bulunduğu yere şerit çekerek önlem aldı. Öte yandan, bölgeye İzmir İl Emniyet Müdürlüğü bomba imha ekipleri sevk edildi. İntikal eden uzman ekip, şüpheli paketi fünye yardımı ile kontrollü şekilde patlattı. Yapılan ilk incelemede paketin boş olduğu belirlendi. 

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:57 Kaynak: DHA

Ödemiş, İzmir, Güncel
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