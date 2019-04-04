Cezaevi Yakınında Şüpheli Paket Alarmı
6 dakika önce
İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, açık cezaevi yakınına bırakılan şüpheli paket endişe yarattı.
İZMİR'in Ödemiş
ilçesinde, açık cezaevi yakınına bırakılan şüpheli paket endişe yarattı. Anafartalar Mahallesi
'nde bulunan Ödemiş M tipi Kapalı ve Yarı Açık Ceza İnfaz Kurumu yakınında paket gören kişi, ihbarda bulundu. Bunun üzerine, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri paketin bulunduğu yere şerit çekerek önlem aldı. Öte yandan, bölgeye İzmir
İl Emniyet Müdürlüğü bomba imha ekipleri sevk edildi. İntikal eden uzman ekip, şüpheli paketi fünye yardımı ile kontrollü şekilde patlattı. Yapılan ilk incelemede paketin boş olduğu belirlendi.
- İzmir
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:57 Kaynak: DHA
İzmir'de, CHP'li Meclis Üyesinin 16 Yaşındaki Oğlu Kendini Astı!
AK Parti'den ABD'ye Seçim Tepkisi: Kınıyoruz!
Boeing, 737 Max Tipi Uçaklarda Yaşanan Kazaların Nedenini Açıklayıp Özür Diledi
İmamoğlu, YSK'nın 14 İlçedeki Sayım Sonuçlarını Yayınladı! İşte Son Durum