Cezaevi Yerleşkesine Afrin Şehitleri Anısına Fidan Dikildi

Manisa'nın Salihli ilçesindeki T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde yer alan 105 dönümlük alana Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit düşen Mehmetçik anısına 6 bin 800 adet zeytin fidanı dikildi.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde yer alan 105 dönümlük alana Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit düşen Mehmetçik anısına 6 bin 800 adet zeytin fidanı dikildi.



Törenin açılış konuşmasını Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Erkan Keskin yaptı. Keskin, "Toplamda 105 dekar olan arazimize 6 bin 800 adet trilye cinsi zeytin fidesi dikimi gerçekleştireceğiz. Bu alanın kurumumuza tahsisinden sonra gerek arazinin hafriyat işleri gerekse 6 bin 800 fidanının temini çeşitli sivil toplum kuruluşları, hayır sever iş insanları kamu kurum ve kuruluşları tarafından temin edilmiştir. Katkılarından dolayı herkese teşekkür ediyorum. Bu vesile ile tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.



Programda konuşan Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, "105 dönümlük arazimizin 82 dönümlük kısmına toplamda 6 bin 800 adet zeytin fidanı dikimi yapılacaktır. Bu arazi atıl bir mera iken yapılan girişimler sonucunda Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından mera vasfından çıkarılarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'na daha sonra da kurumumuza tahsis edilmişti. Bu arazi ıslah ve diğer faaliyetler sonucunda tarıma uygun hale getirildi. Bu fidanları, sınır güvenliği için düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlerimizin anısını yaşatmak için onların adına ve anısına dikeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye Afrin'de terör örgütlerini vurmak ve sınırı terör örgütlerinden temizlemek için başlattığı operasyonları büyük bir zaferle bitirmiş ve Türk ordusunun cesaretini kararlılığını ve başarısını tüm dünyaya kanıtlamıştır. Bu harekata Zeytin Dalı Harekatı adı verilmiştir. Türk ordusu barış ve huzur için bölgedeki varlığını dost düşman tüm dünyaya göstermiştir. Bu operasyon sonucu 52 kahraman askerimizi şehit verdik. 52 kahraman askerimizi saygı ve minnetle yad ediyoruz" diye konuştu.



Salihli Kaymakamı Levent Kılıç ise "Böyle güzel etkinliklerde bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunun Salihli'de göreve başladığım günden buyana gerçekten çok güzel etkinliklere ve çalışmalara imza attığını gördüm. 52 kahraman askerimiz anısına hayata geçirilen bu anlamlı çalışmadan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.



Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Tetkik Hakimi Fettah Çavuş da etkinlikte yer almaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Ağaç dikmek sadece bir canlının büyümesine imkan tanımaktan ibaret değildir. Bizim kadim kültürümüzde ağacın ormanın daha geniş anlamları vardır. Her şeyden önce bir fidan dikmek bir hayali bir ümidi ortaya koymak onları geleceğe taşımak için eylemde bulunmak demektir. Bugün burada hem yarınlarımız için çok önemli bir umudu yeşertiyor hem de bu vesile ile aziz şehitlerimiz yad ediyoruz" şeklinde konuştu.



Kur'an-i-Kerim okunması ve zeytinlerin temini ile alanın düzenlenmesine katkıda bulunanlara plaketlerinin verilmesinin ardından zeytin fidanlarının dikimine geçildi.



Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda düzenlenen törene Salihli Kaymakamı Levent Kılıç, Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, İzleme Kurulu Başkanı Mahmut Yenen hakim ve savcılar ile hayırseverler ve davetliler katıldı. - MANİSA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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