Cezaevi Ziyaretinde Esrarla Yakalandı
42 dakika önce
Kırklareli'de cezaevi ziyaretinde bir şahsın üzerinde kubar esrar ele geçirildi.
Kırklareli
'de cezaevi ziyaretinde bir şahsın üzerinde kubar esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kırklareli Babaeski
A3 Tipi cezaevinde hükümlü olarak bulunan C.H. isimli şahsı ziyarete gelen B.G. isimli şahsın üst araması yapıldı. Yapılan aramada B.G.'nin, üzerindeki 6 gram kubar esrarı cezaevine sokmaya çalıştığı tespit edildi. Şahıs yakalanarak hakkında 'uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak' suçundan yasal işlem yapıldı. - KIRKLARELİ
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:10 Kaynak: İHA
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