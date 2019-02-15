Son Dakika Haberleri: Cezaevi Ziyaretinde Esrarla Yakalandı

Cezaevi Ziyaretinde Esrarla Yakalandı

42 dakika önce

Kırklareli'de cezaevi ziyaretinde bir şahsın üzerinde kubar esrar ele geçirildi.

Cezaevi Ziyaretinde Esrarla Yakalandı, System.String[]
Kırklareli'de cezaevi ziyaretinde bir şahsın üzerinde kubar esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırklareli Babaeski A3 Tipi cezaevinde hükümlü olarak bulunan C.H. isimli şahsı ziyarete gelen B.G. isimli şahsın üst araması yapıldı. Yapılan aramada B.G.'nin, üzerindeki 6 gram kubar esrarı cezaevine sokmaya çalıştığı tespit edildi. Şahıs yakalanarak hakkında 'uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak' suçundan yasal işlem yapıldı. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:10 Kaynak: İHA

Babaeski, Kırklareli, 3. Sayfa
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