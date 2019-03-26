Son Dakika Haberleri: Cezaevi Ziyaretinde Hırsızlık Yaptı

Cezaevi Ziyaretinde Hırsızlık Yaptı

56 dakika önce

Samsun'da cezaevindeki yakınını ziyarete giden şahıs, ziyarete gelen diğer mahkum ve tutuklu yakınlarına ait cüzdan ve 2 adet küpeyi çaldı.

Cezaevi Ziyaretinde Hırsızlık Yaptı, System.String[]
Samsun'da cezaevindeki yakınını ziyarete giden şahıs, ziyarete gelen diğer mahkum ve tutuklu yakınlarına ait cüzdan ve 2 adet küpeyi çaldı.

Olay, Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevinde bulunan yakınını ziyarete giden Halil Y. (23), diğer ziyarete gelen vatandaşların içeriye sokmaları yasak olan eşyaları koydukları girişteki dolaptan cüzdan ve 2 adet küpe çaldı. İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Halil Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Adliyesine sevk edilen Halil Y., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 05:27 Kaynak: İHA

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